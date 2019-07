Campobello di Licata, in manette due 20enni per detenzione e spaccio di stupefacenti

Nelle ultime ore, durante alcuni controlli dei carabinieri a Campobello di Licata, sono finiti in manette due ventenni in possesso di alcune dosi di cocaina e marijuana.

Dopo pedinamenti e appostamenti, i carabinieri hanno fatto irruzione in un’abitazione del centro del paese, dove abitano due giovani commercianti ortofrutticoli del luogo. I due, una coppia di fidanzati ventenni, quando hanno bussato alla loro porta i militari, hanno cercato di sembrare tranquilli. I Carabinieri hanno capito che i due nascondevano qualcosa.

Ed infatti, durante le successive verifiche, da un controllo accurato della loro cucina, in mezzo ad alcune provviste, sono saltate fuori otto dosi di cocaina del peso di circa 1 grammo e mezzo, 15 dosi di marijuana del peso di circa 16 grammi ma anche 3 grammi di hashish.

Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati trovati e sequestrati 4 bilancini digitali di precisione nonché materiale vario solitamente utilizzato per confezionare le dosi di droga.

Per i due insospettabili giovani, a quel punto, non essendo stati in grado di fornire alcuna giustificazione sul possesso di una tale quantità di stupefacenti è scattato subito l'arresto con l’accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L'autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei loro confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la locale caserma dei Carabinieri.

