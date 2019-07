Sea Watch, oggi l'interrogatorio della Capitana ad Agrigento. Nuovi sbarchi a Lampedusa e Pozzallo

Si svolgerà oggi, alle 15,30, l’interrogatorio di Carola Rackete, nel corso dell’udienza di convalida dell'arresto. La comandante della Sea Watch, questa mattina, è partita da Lampedusa diretta ad Agrigento accompagnata da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno chiesto la convalida dell’arresto di Rackete. I reati contestati sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. I pm chiedono solo il divieto di dimora in provincia di Agrigento.

E ieri sera, sempre a Lampedusa, sono sbarcati circa 30 migranti, probabilmente tunisini, fra cui alcune donne e un bambino, entrando in porto a bordo di una piccola barca.

Nella notte, così come previsto, sono sbarcati a Pozzallo 45 persone, scortate dalla Guardia di finanza. In totale i migranti approdati in Sicilia sono 42: 15 donne, 21 uomini e 6 minori maschi. Per la maggior parte si tratta di persone provenienti dall’area sub-sahariana, ci sono anche alcuni di nazionalità tunisina. I migranti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti all’hot spot.

