Licata, inciampa e sfonda la porta a vetri: 36enne muore dissanguato

Tragedia nelle campagne di Licata. Dario Angelo Zirafi, 36enne, è morto per un incidente domestico. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe inciampato nel portone di ingresso della casa di campagna di contrada Calì, avrebbe inavvertitamente sfondato la porta a vetri. L'uomo, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è stato trovato in una pozza di sangue da un familiare.

È stato trasferito, con un'autoambulanza del 118, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dove è però giunto senza vita. Sarebbe morto dissanguato.

