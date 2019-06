L'arresto della "capitana" di Sea Watch, Salvini: "Un comportamento criminale"

«Comportamento criminale della comandante della Sea Watch, che ha messo a rischio la vita degli agenti della guardia di finanza. Ha fatto tutto questo con dei parlamentari a bordo tra cui l’ex ministro dei trasporti: incredibile». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

«Delinquenti! Io sto con le Forze dell’Ordine, io sto con la Legge, io sto con l'Italia», ha poi scritto Salvini su Facebook, postando un video che ritrae il momento in cui si è verificato il rischio di collisione tra la nave olandese della ong e una motovedetta della Guardia di Finanza nel porto di Lampedusa.

«Le ragioni umanitarie non possono giustificare atti di inammissibile violenza nei confronti di chi in divisa lavora in mare per la sicurezza di tutti», dice il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio.

© Riproduzione riservata