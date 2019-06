Incidente sul lavoro a Favara, operaio in prognosi riservata

Non è in pericolo di vita ma se l'è vista brutta l'operaio di Porto Empedocle, impiegato alla Girgenti Acque, che ieri ha preso una violentissima scossa elettrica durante la manutenzione di un impianto fognario.

L'uomo, un 35enne, si trovava in contrada Esachimento a Favara. I medici dell'azienda sanitaria di Agrigento, dopo averlo sottoposto a tutti i necessari controlli sanitari, hanno mantenuto riservata la prognosi. Per fortuna, però, il trentacinquenne non è in pericolo di vita. Adesso si tenterà di fare chiarezza su quanto accaduto.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE