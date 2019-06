Maxi rissa ad Agrigento, un ragazzo è rimasto ferito

Una maxi lite scatenata per motivi economici. È accaduto ieri, intorno alla mezzanotte, in contrada San Benedetto. Ad essere state coinvolte cinque o sei persone, stando a quanto riferito alla centrale operativa dei carabinieri da qualcuno che ha lanciato l'allarme.

Giunte sul posto, in pochi minuti, una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento e un'altra di Favara hanno trovato le persone segnalate. In corso però non c'era alcun tafferuglio per cui nessuno di loro è stato denunciato alla Procura.

Intanto però i militari dell'Arma, giunti a supporto della polizia, sono riusciti a ricostruire la vicenda. A quanto pare, ad innescare la rissa, è stato un ragazzo non trovato sul posto che durante la lite sarebbe scivolato ferendosi lievemente a un braccio.

© Riproduzione riservata