Altri tre migranti tunisini sbarcati a Lampedusa

Tre tunisini di età compresa tra i 18 e i 25 anni sono stati intercettati a terra a Lampedusa dalle forze dell’ordine. Non si sa in quale punto dell’isola siano sbarcati, probabilmente nella zona del porto commerciale o di contrada Maluk. Sono in corso ricerche per accertare se con loro siano approdati altri migranti.

Negli ultimi giorni più di 100 migranti sono approdati a Lampedusa in tre sbarchi consecutivi. I primi 81 sono sbarcati all'alba di stamane con un gommone dopo essere stati lasciati al largo delle coste dell'isola da un peschereccio che stava tentando di fare rientro verso le coste del Nord Africa.

La "nave madre" è stata intercettata e bloccata da una motovedetta della Guardia di Finanza. Subito dopo si sono registrati altri due "mini sbarchi", con 12 e 7 migranti, ma non è ancora se siano da ricondurre al peschereccio sequestrato.

