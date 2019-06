Roghi estivi, nell'Agrigentino tutto pronto per combatterli. A Sambuca a fuoco 20 ettari di terreno

È tutto pronto nell'Agrigentino in vista dei possibili incendi estivi che negli ultimi anni hanno distrutto gran parte della vegetazione. Il servizio anticendio presenta alcune novità rispetto al passato. Intanto, nell'area del Magaggiaro, in territorio di Menfi, ci sarà un elicottero che sarà impiegato per gli interventi sia in una vasta area dell'Agrigentino che nel territorio Trapanese.

Ma la stagione "calda" è già iniziata: a Cozzo don Paolo di Sambuca sono andati a fuoco circa 20 ettari di terreno, di proprietà privata, tra i quali un bosco ed è stato necessario, come riporta Giuseppe Pantano, in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola (ed. Agrigento) l'intervento di due canadair e l'azione degli uomini del distaccamento di Sambuca guidati dall'ispettore Baldassare Triolo.

