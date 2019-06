Giovane aggredito a Sciacca, è caccia a quattro uomini

Si indaga a Sciacca per una presunta aggressione ai danni di un giovane da parte di altri ragazzi. I fatti sarebbero avvenuti nella zona delle Terme di Sciacca e gli aggressori sarebbero quattro.

Gli agenti, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, hanno attivato le indagini per riuscire a risalire ai presunti responsabili.

I servizi di controllo del territorio vengono svolti anche in collaborazione con il reparto prevenzione crimine di Palermo che, spesso, viene impegnato a supporto in area Saccense.

