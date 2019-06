Violenza sessuale, sospeso consigliere empedoclino

Il prefetto di Agrigento, Dario Caputo, ha firmato un provvedimento dichiarativo dell'intervenuta sospensione per un consigliere comunale di Porto Empedocle.

L'uomo, lo scorso marzo, era stato condannato, dalla terza sezione della Corte di appello di Palermo, a 4 anni di reclusione per violenza sessuale e per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Trattandosi di una sentenza d'appello - che ha confermato quella di primo grado, emessa dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Agrigento Alfonso Malato, - si è arrivati a questa sospensione di diritto.

