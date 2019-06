Violenza sessuale su una 29enne: arrestato bracciante agricolo a Canicattì

Convince una donna di 29 anni ad entrare nel suo appartamento a Canicattì con la scusa di fare delle pulizie in casa. La donna entra nell'abitazione, ma l’uomo la blocca e la violenta.

Solo il giorno dopo la ragazza ha trovato il coraggio di andare in ospedale e parlare con in medici della violenza. Sono stati così avvisati i carabinieri che arrivati in ospedale l'hanno ascoltata. La vittima ha descritto il suo aggressore, i vestiti che indossava e il quartiere dove si trovava l’appartamento in cui si è consumata la violenza.

Nel giro di un’ora i militari hanno passato al setaccio il quartiere e hanno bloccato l'uomo, simile alla descrizione fornita dalla giovane. Il 39enne, bracciante agricolo rumeno, stato immobilizzato e arrestato con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale.

Alla fine ha ammesso di aver abusato della donna e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari.

