Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa: altri 15 migranti arrivati nella notte

Continua l'esodo dei migranti verso Lampedusa, che anche oggi accoglie dal mare 15 migranti dopo i numerosi sbarchi avvenuti nei giorni scorsi.

Sono stati avvistati ieri in mare a bordo di un gommone davanti le coste di Lampedusa 15 migranti tutti uomini e alcuni di origine eritrea. Sono sbarcati a Lampedusa poco prima delle due di questa notte, dopo essere stati trasbordati su una motovedetta della Guardia di Finanza, mentre un mezzo della Guardia costiera ha provveduto a trainare in porto la piccola imbarcazione. Appena ieri proprio la Guardia costiera si è occupata di un altro arrivo, portando a terra 38 migranti che navigavano su un’imbarcazione in legno, anche in questo caso l'imbarcazione è stata trainata verso il porto dell'isola.

