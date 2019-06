Agrigento, Sciarratta è il nuovo direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi

S'è chiusa un'era. È pronta ad aprirsene un'altra. Roberto Sciarratta, nuovo direttore del Parco archeologico Valle dei Templi , viene visto - ancor prima dell'insediamento - come l'uomo capace d'essere il fulcro per riaggregare il territorio comunale. Per creare veramente il collante fra la Valle dei Templi, che ha vissuto e vive anni di tripudio in termini di ingressi turistici, e il centro di Agrigento. Sciarratta, del resto, è da 19 anni che è in servizio presso l'ente regionale ed è responsabile, da recente, dell'unità operativa Beni paesaggistici.

A puntare tutto su Sciarratta, per «riaggregare il territorio comunale», ieri, è stato l'ordine degli architetti che s'è detto «compiaciuto per la nomina di Roberto Sciarratta e Bernardo Agrò».

«Volgiamo un saluto e un ringraziamento per l'ottimo lavoro svolto in questi anni dall'architetto Giuseppe Parello - ha affermato Alfonso Cimino, presidente dell'ordine degli architetti di Agrigento - . Grande compiacimento per la nomina dell'architetto Roberto Sciarratta a direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, uomo di grandi doti umane e professionali con il quale, ne siamo certi, faremo diverse iniziative per il rilancio culturale e socioeconomico del territorio".

