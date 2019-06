Frode fiscale, inchiesta "Criminal drinks": dissequestrati i beni a uno degli indagati

Una villa e un'autovettura sono stati dissequestrati dai giudici del tribunale del riesame di Agrigento, nell'ambito della maxi inchiesta "Criminal drinks". Sono di Pierpaolo Palmisano, 45 anni, residente nella provincia di Bari e ritenuto uno dei principali componenti dell'organizzazione.

L'operazione avrebbe smantellato, così come riporta Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, un'associazione per delinquere, a carattere transnazionale, con epicentro nella provincia di Agrigento e, in particolare, a Favara, dedita alle frodi fiscali attraverso movimentazioni fittizie di prodotti alcolici all'interno dell'Unione Europea, al fine di evadere l'accisa sfruttando il regime di sospensione di imposta previsto per le movimentazioni di prodotto tra depositi fiscali.

