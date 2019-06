Operaio folgorato in un cantiere di Licata, in 5 a giudizio

Morì folgorato in un cantiere dove si stava realizzando un battuto di cemento armato. I fatti accaddero l'11 maggio 2017 a Licata e causarono la morte dell'operaio Giovanni Callea.

Come si legge nel Giornale di Sicilia, in un articolo di Gerlando Cardinale, secondo il pm l'uomo morì perché i responsabili delle imprese che stavano gestendo l'appalto non attuarono le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e perché un collega fece una manovra incauta e azzardata. La vicenda, adesso, sarà vagliata in un dibattimento.

