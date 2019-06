Casteltermini, il Comune individua le date per il Tataratà

Sabato e domenica? A Casteltermini ne sono certi. In Questura, ad Agrigento, ieri, attendevano di valutare l'istanza del Municipio e d'appurare che tutto - amministrativamente parlando - fosse in regola. Anche la Prefettura - dove domenica è stato tenuto, sul «caso», un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - prestava, sempre ieri, attenzione sull'evolversi della situazione.

«Già deciso comunque - per come ha ribadito, ieri pomeriggio, il prefetto Dario Caputo - un potenziamento delle forze dell'ordine da schierare, in via precauzionale, sul territorio di Casteltermini». Il Comune le date le ha individuate: sabato e domenica. Giorni nei quali - come se nulla sia accaduto - i castelterminesi potrebbero tornare a dire: «E tutti cu 'na vuci: evviva Santa Cruci!», così come raccontato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

