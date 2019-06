Volontari in azione nell'Agrigentino, si pulisce la spiaggia di Zingarello

Volontari in spiaggia per pulire l'arenile. L'associazione ambientalista MareAmico, in collaborazione con Marevivo, con il Wwf, i ragazzi della «Trinacria» e l'associazione «Zingarello d'amare», stamattina, dalle 9 alle 13, puliranno le spiagge agrigentine di Zingarello e Misita.

«Questa operazione - spiega Claudio Lombardo di MareAmico - si rende necessaria per la presenza in spiaggia di notevoli quantità di rifiuti portati nel bagnasciuga dalle mareggiate invernali. E' incredibile il numero di copertoni e bidoni in plastica presenti su queste spiagge, portati li dal vicino fiume Naro».

Si tratta di un'operazione di sensibilizzazione e stimolo alla liberazione delle spiagge dalle plastiche e rifiuti di ogni genere, chiamata «Plastic free».

