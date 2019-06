Lotta al parcheggio selvaggio: Sciacca si riempie di dissuasori

Mancano ormai pochi giorni di lavoro e il Comune di Sciacca avrà completato la collocazione di tutti i dissuasori di velocità in centro. Nelle piazze Duomo e Farina e in corso Vittorio Emanuele si sta completando la collocazione dei dissuasori in metallo, alcuni fissi ed altri estraibili a baionetta.

In via Pietro Gerardi e in via Licata, invece, ci sono dissuasori in gomma che consentono anche di creare un corridoio per il passaggio dei pedoni senza l'ostacolo delle auto parcheggiate. L'esperimento dei dissuasori di parcheggio è già stato fatto e con esito positivo per l'eliminazione della sosta selvaggia in un tratto del corso Vittorio Emanuele. E questi sono stati finanziati dagli stessi commercianti.

Via i vasi, che rappresentano insidie stradali come sottolineato dalla Polizia municipale, e la collocazione di paletti in gomma che evitano il parcheggio selvaggio delle auto, ma che non costituiscono pericolo per la circolazione stradale e per l'incolumità di pedoni, automobilisti e motociclisti.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE