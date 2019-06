Ladri ancora in azione, furti a Burgio e Sciacca

Case e attività commerciali sempre più nel mirino dei ladri. Due i furti, fra Burgio e Sciacca, nell'arco di poche ore. A Burgio è stato visitato e razziato un bar di contrada Tina. Qualcuno, durante la notte, è riuscito - dopo aver forzato una saracinesca - ad intrufolarsi nell'attività commerciale che, a quell'ora, era chiusa. Dai videogiochi i malviventi, dopo averli scassinati, sono riusciti a portare via alcune centinaia di euro.

Non hanno disdegnato però tutti i pacchetti di sigarette che erano presenti, per essere naturalmente venduti, nel bar. E solo per le stecche di sigarette, il danno dovrebbe aggirarsi fra 3, forse 4, mila euro.

Delle indagini, dopo aver effettuato il sopralluogo di rito, si stanno occupando i carabinieri della stazione di Burgio. A Sciacca, in centro, approfittando della momentanea assenza del padrone di casa: che era uscito per andare a fare la spesa, una banda è si è intrufolata nelle ore del mattino: alle 11 circa.

