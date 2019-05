Porto Empedocle, un'auto all'interno della spiaggia del Caos: multe per 1200 euro

Un'autovettura è stata sorpresa sulla spiaggia del Caos dai poliziotti del commissariato «Frontiera» di Porto Empedocle.

Gli agenti hanno elevato multe, visto che la macchina era pure senza assicurazione e revisione, per oltre 1.200 euro.

Nell'Agrigentino non ci sono soltanto i turisti che oltrepassando le transenne, che vietano l'accesso per lavori in corso di messa in sicurezza, arrivano fino alla scogliera della Scala dei Turchi di Realmonte, ma anche le auto che posteggiano direttamente sull'arenile.

