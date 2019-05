Abusivismo edilizio, tre nuove ordinanze di demolizione

Non ci sono più - o comunque non sono più all'ordine del giorno - i casi di costruzioni, grandi o piccole, completamente abusive. Non significa però che l'abusivismo edilizio si sia definitivamente estinto. Talvolta, è vero, sembra scomparire.

Poi, però, all'improvviso, riaffiora. Non in maniera plateale, come un tempo. Ma c'è. Anche se la polizia municipale cerca, con controlli mirati o semplici sopralluoghi ai cantieri, di fronteggiarlo e i responsabili di palazzo dei Giganti firmano informative e provvedimenti: diffide alla rimozione e messa in ripristino, ordinanze a demolire e atti di sospensione dei lavori.

Nelle ultime ore, il dirigente, Giuseppe Principato, del quinto settore Territorio e Ambiente di palazzo dei Giganti ha firmato tre, diverse, ordinanze. Dovrà essere demolita una tettoia, dovrà essere rimossa la copertura di un terrazzo e dovranno essere sospesi i lavori che stavano portando alla realizzazione di un manufatto in muratura di circa 6 metri con copertura in legno e per una vasca esterna interrata per idromassaggio, così come raccontato da Concetta Rizzo sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE