Agrigento, il maxi processo sui falsi invalidi riparte dopo 15 mesi

Tra poco meno di un mese, il 26 giugno, ripartirà il maxi processo sui presunti falsi invalidi scaturito dall'inchiesta denominata "La carica delle 104".

Lo scorso 23 marzo era stato deciso il rinvio a giudizio di 48 imputati ma i tentativi di far partire il dibattimento, così come riporta Gerlando Cardinale in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono andati tutti a vuoto perché il presidente della prima sezione penale è incompatibile essendosi già occupato del caso in qualità di gip. Ieri la decisione di passare il procedimento ad all'altra sezione.

