Si ferisce da solo e accusa un barista: smascherato un tunisino 30enne dalle telecamere

Infastidisce una giovane turista straniera seduta al bar. Quando viene ripreso dal titolare dell'esercizio commerciale, lo minaccia con cutter e poi si allontana. Pareva che, in via Atenea, tutto fosse finito in quell'esatto momento. In realtà invece, il gestore del bar è stato denunciato - dal tunisino - per lesioni.

L'agrigentino, però, aveva dalla sua parte le immagini del sistema di video sorveglianza. Un video nel quale, contrariamente a quanto dichiarato dal tunisino, non si scorge alcuna aggressione da parte del barista. L'uomo non ha potuto far altro che controquerelare l'immigrato per le ipotesi di reato di minaccia grave e tentata estorsione.

Tutto - querela e controdenuncia - si è innescato perché il gestore del bar ha evitato che la propria cliente, seduta al tavolo, venisse disturbata. In «risposta», l'agrigentino si è visto minacciare con un cutter.

Poi, però, appunto, tutto si era sistemato: l'immigrato, conosciuto in via Atenea, si era allontanato autonomamente senza che vi fosse bisogno di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. A quanto pare, il tunisino si sarebbe provocato, a quanto pare, da solo, alcune ferite e si sarebbe, poi, fatto refertare dai medici del pronto soccorso dell'ospedale «San Giovanni di Dio», così come scrive Paolo Picone sulle pagine del Giornale di Sicilia di oggi in edicola.

