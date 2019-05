Canicattì, si lavora su un edificio a rischio crollo

Hanno bruciato le tappe i proprietari e lo hanno fatto mettere in sicurezza in tempi davvero celeri subito dopo la notifica dell'ordinanza sindacale. Il problema riguardava la parte sommitale di un edificio a più elevazioni di via Lister per il momento disabitato che a causa del forte vento e delle piogge delle scorse settimane aveva finito per far crollare un muretto in conci di tufo.

Nonostante si trattasse di un cedimento molto circoscritto il pericolo era notevole perché i conci di tufo del peso di circa 10-20 chilogrammi ciascuno già finiti sul tetto di un edificio circostante minacciavano di finire in strada all'interno di un cortile o della stessa via Lister.

Sul posto erano stati fatti intervenire uomini e mezzi dei vigili del fuoco che avevano provveduto a mettere in prima sicurezza la parte restante di muretto e a spostare i conci di tufo più a rischio crollo, così come riportato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

