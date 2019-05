Strage di Capaci, ad Agrigento prevista una marcia antimafia

Da Piazza Vittorio Emanuele a piazza Pirandello, in marcia contro la mafia e per la legalità: anche quest’anno l’amministrazione comunale di Agrigento ha promosso per giovedì 23 maggio in occasione della ricorrenza della strage di Capaci, una marcia.

Il concentramento è previsto alle 9,30 davanti al palazzo della Prefettura. Il corteo si snoderà poi da piazza Vittorio Emanuele lungo via Atenea, dove è prevista una sosta di fronte al palazzo di piazza Gallo per ricordare il giudice Rosario Livatino.

Quindi raggiungerà piazza Pirandello dove di fronte al palazzo comunale è stato allestito il palco per gli interventi conclusivi.

