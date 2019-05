Mafia, è morto il boss dell'Agrigentino Simone Capizzi: era detenuto a Sassari

È morto, per cause naturali, il boss di Cosa Nostra Simone Capizzi. È stato uno dei principali, famigerati, protagonisti della guerra di mafia e della gestione illecita degli appalti e delle estorsioni nell'Agrigentino e non solo. L'uomo aveva 76 anni e stava scontando la pena all'ergastolo nel penitenziario di Sassari.

I funerali non sono stati consentiti. Capizzi è stato seppellito nel cimitero di Ribera. Se n'è andato così uno dei più spietati protagonisti di quella stagione sanguinaria che ha segnato il passato e il futuro della provincia di Agrigento.

