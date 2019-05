Agrigento, abbandonano un cane nel balcone per 5 giorni: denunciati i proprietari

È stato abbandonato per cinque giorni nel balcone di uno stabile al terzo piano in via Tortorelle ad Agrigento. Un funzionario della polizia ha letto, per caso, su Facebook, la disperata richiesta di aiuto di N.F., una giovane agrigentina che segnalava la presenza del cane sul balcone.

Il funzionario è andato sul posto, con il personale della squadra Mobile, per verificare la notizia. È stato così individuato il palazzo ed è stato richiesto l’intervento sul posto dei veterinari e dell'autoscala dei vigili del fuoco.

I vigili del fuoco di Agrigento con l’autoscala hanno recuperato il cane ormai senza né cibo, né acqua, che giaceva nel piccolo spazio con un tappeto di escrementi.

L'appartamento è abitato da alcuni cittadini extracomunitari che si erano allontanati dall’abitazione diversi giorni prima, lasciando il cane in balcone. Saranno denunciati per maltrattamenti di animali.

Il cane è stato temporaneamente affidato alle cure, gratuite, della dottoressa veterinaria intervenuta.

