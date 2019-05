Abusi su una donna in una palazzina: finisce in carcere un 42enne di Agrigento

Abusò di una donna nell'androne di una palazzina, un perfetto sconosciuto che la pedinò per centinaia di metri fino ad aggredirla. "Mi ha afferrato con la forza - ha detto la ragazza - e mi palpeggiato nelle parti intime, poi mi ha scaraventato per terra". Per questo motivo l'uomo, Giuseppe Virone, un 42 enne di Agrigento, è stato condannato a due anni e sette mesi di reclusione dai giudici della prima sezione penale per l'accusa di lesioni personali e violenza sessuale.

I fatti risalgono a 4 anni fa: la donna, che sarebbe stata toccata nel sedere, nel seno e nella vagina, fu soccorsa e trasportata in ospedale. Il suo aggressore però fuggì e si persero del tutto le tracce. A dare una svolta alle indagini è stato un recente incontro casuale tra la donna e l'uomo: lui l'avrebbe addirittura salutata e lei, approfittandone, ha chiamato subito la polizia che è giunta sul posto identificandolo.

