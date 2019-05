Scala dei Turchi, verrà realizzata una zona di transito per i turisti

Per rendere fruibile la Scala dei Turchi, interessata da lavori di messa in sicurezza del costone, verrà realizzata, una barriera ed una zona "cuscinetto", lasciando la possibilità ai turisti di transitare in una fascia di arenile adiacente al bagnasciuga.

La decisione, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola (ed. Agrigento), è stata presa dopo un sopralluogo eseguito, sul versante Est della scogliera, dal sindaco di Realmonte, dal comandante in seconda della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Porto Empedocle, dalla protezione civile, dalla Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Agrigento e dai rappresentanti della ditta che sta eseguendo i lavori.

Lavori alla Scala dei Turchi, turisti sfondano le transenne: passeggiate a rischio Turisti alla Scala dei Turchi I divieti I visitatori superano i divieti

