Da Sciacca a Castrofilippo: scattano le manette per due evasori

Tre persone sono state arrestate in tre città diverse dell’agrigentino, per reati vari e non collegati tra di loro. Si tratta comunque di misure cautelari emesse su provvedimento dei giudici di sorveglianza per pene residue da scontare ma anche di arresti eseguiti in flagranza di reato.

A Castrofilippo durante un posto di controllo è stato arrestato Giuseppe Spallino, 60 anni, destinatario dell'ordine del magistrato di sorveglianza di Palermo, in quanto deve scontare 8 mesi ai domiciliari per evasione. L’uomo era stato arrestato diverse volte con l’accusa di furto ma anche di occupazione illegittima di case popolari.

A Sciacca, nuovamente arrestato Salvatore Abbruzzo, 44 anni, per più evasioni dai domiciliari. È stato immediatamente trasferito al carcere di Sciacca, così come scrive Paolo Picone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

