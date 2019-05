Emergenza rifiuti a Sciacca, riprende la raccolta. Il sindaco: "Regione disinteressata"

Riprenderà domani la raccolta dei rifiuti a Sciacca, dopo giorni di passione e gravi disagi. Come si legge in un articolo di Giuseppe Pantano, oggi la firma da parte del sindaco, Francesca Valenti, dell'ordinanza che consente il trasferimento del sovvallo dal centro di compostaggio alla discarica di contrada Salinella-Saraceno.

Il sindaco ha riferito al procuratore della Repubblica, Roberta Buzzolani la grave situazione. "Non possiamo continuare a stare in quest'emergenza - dice il sindaco - che diventa di tutti i tipi, igienico sanitaria e di ordine pubblico. Io ho già la bozza di ordinanza pronta, ma continuo a sostenere che la Regione siciliana non può lavarsene le mani perché è competenza della Regione trovarci immediatamente la soluzione".

