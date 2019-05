Controlli sui bus nell'Agrigentino: tre sono stati bloccati, scattano dieci sanzioni

Controlli a tappeto della polizia stradale di Agrigento a bus, al fine di rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico. Gli agenti hanno verificato la regolarità amministrativa dell’impresa di trasporto, all’idoneità del conducente e all’efficienza del veicolo.

Sono, infatti, 25 gli autobus. Sono stati elevati dieci i verbali elevati, soprattutto per inefficienze di vari equipaggiamenti del veicolo.

Tre i veicoli bloccati per mancanza delle condizioni minime di sicurezza, a causa di pneumatici eccessivamente usurati e danneggiati, inefficienza delle uscite di sicurezza, parabrezza gravemente danneggiati.

Ai mezzi in questione non è stato consentito di effettuare il trasporto previsto, e sono stati sostituiti da altri bus, che hanno consentito agli studenti di effettuare l’agognato viaggio d’istruzione in tutta sicurezza.

