Rifiuti e degrado, ad Agrigento la stagione è a rischio

Agrigento non è ancora pronta ad accogliere turisti e visitatori. Sono ancora tante le criticità da risolvere, fra queste rifiuti abbandonati lungo la strada, erbacce non rimosse e incuria generale.

"La stagione turistica è già iniziata - scrive in una nota il presidente del Consorzio, Emanuele Farruggia - ma lo spettacolo che si offre agli ormai tanti visitatori, che raggiungono la città, ha dell'inverosimile: rifiuti, erbacce ed incuria dominano la scena in ogni quartiere provocando indignazione da parte di tutti, compresi i residenti". Riflettori puntati dunque sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che da quando è partita la differenziata lascia molto a desiderare, soprattutto per quanto riguarda lo spazzamento.

