Colpi di pistola contro un'auto ad Agrigento, nel mirino una coppia

Quattro o cinque fori sulla carrozzeria della loro autovettura, una Fiat Panda. È accaduto a due coniugi agrigentini, di 40 e 35 anni, qualche giorno fa. I fatti emergono solo oggi poichè sono in corso le indagini dell'Arma dei carabinieri. È successo a Giardina Gallotti, piccola frazione della città di Agrigento.

L'uomo in questione è un autista, la moglie è una casalinga. Gli spari, probabilmente quattro o cinque in base ai bossoli ritrovati per terra, sono stati uditi anche dai vicini di casa che allarmati hanno chiamato, pure loro, il

112. Sarà importante, nella seconda fase delle indagini, capire se la coppia di coniugi sia stata presa di mira da qualcuno per invidia o ritorsione.

L'articolo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

