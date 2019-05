Sciacca, parcheggi selvaggi: il Comune mette altri dissuasori

Continua la lotta ai parcheggi selvaggi del Comune di Sciacca attraverso l'utilizzo di dissuasori. Scelta condivisa da molti, tranne che per qualche resistenza di troppo. "Ho fatto un sondaggio tra gli associati a Spazio Centro - dice Fabio Venezia - che riunisce un'ottantina di commercianti, e la maggior parte sono favorevoli". "Bisogna andare avanti su questa strada - aggiunge Dante Bonsignore, altro commerciante - anche per la sicurezza dei pedoni".

Intanto il Comune continua nell'azione che andrà avanti ancora in altre vie e piazze del centro storico dopo via Pietro Gerardi e via Licata. La spesa complessiva è di circa 20 mila euro. Saranno collocati dissuasori in ghisa, entro la fine del mese di maggio, in piazza Duomo, in corso Vittorio Emanuele e in piazza Farina.

