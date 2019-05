Cagnolina persa a Ribera, ricompensa di mille euro per chi la ritrova

Si sono perse le tracce a Ribera di uno yorkshire di 9 anni, sordo e cieco, di proprietà di una donna russa, Victoria Vasilievna Sochirca. Il cane abitava in località Scirinda, dove la famiglia della donna è proprietaria di un terreno.

Adesso Victoria è pronta, sempre con l'aiuto della rete di animalisti di diverse zone d'Italia, a pagare anche una ricompensa da mille euro a chi le porterà Paolina. "Non riesco a darmi pace - dice - perché mentre io cercavo il cane lei stava cercando me. Anche se non riesce a vedere per il trauma subito in occasione della caduta, prima che io me ne prendessi cura, in quel terreno si orienta benissimo. Devo riuscire a trovarla e chiedo aiuto a tutti coloro che possono di darmi una mano".

