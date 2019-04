Tenta di rubare un'auto ad Aragona, fermato da un familiare del proprietario

Ad accorgersi di quell'uomo che trafficava accanto alla macchina - un suv Mitsubishi Asx, di colore bianco, - è stato un familiare del proprietario. Un uomo che è riuscito a bloccare il cinquantaduenne e a chiamare i carabinieri. Militari dell'Arma che per tentato furto hanno arrestato il meccanico cinquantaduenne Antonino Cannistraro.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto, l'uomo è stato posto ai domiciliari. È accaduto tutto in via Speri, ad Aragona. Pare che il meccanico sia stato sorpreso mentre tentava di collegare i fili dell'accensione.

I carabinieri, dopo aver arrestato il cinquantaduenne, hanno anche, naturalmente, eseguito una perquisizione. Lo esige, del resto, la procedura investigativa. Il meccanico sarebbe stato trovato in possesso di alcuni oggetti atti allo scasso e per questo motivo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE