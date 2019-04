Trapani, incidente in autostrada: feriti marito, moglie e i due figli minorenni

Quattro feriti, tra cui un bambino di 9 anni e la sorella di 15 anni, nell'incidente stradale che si è verificato questa mattina nel tratto dell'A29 fra gli svincoli di Gallitello e Trapani.

I quattro, una famiglia originaria di Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, viaggiavano in direzione Mazara del Vallo su un fuoristrada che, per cause in fase di accertamento da parte della polizia stradale che ha effettuato i rilievi, ha saltato lo spartitraffico finendo con l'invadere la corsia di marcia opposta, quella in direzione Palermo.

I feriti sono stati trasferiti tutti all'ospedale di Castelvetrano da dove la 15enne e il fratellino, che hanno riportato delle fratture, sono stati trasferiti in elisoccorso all'ospedale Cervello di Palermo.

I loro genitori, il padre, che era al volante del veicolo e che ha 45 anni e la madre, che ha 40 anni, e che hanno riportato ferite più leggere, sono rimasti ricoverati a Castelvetrano.

