Stoccaggio del grano ad Aragona, il Cga: "L'impianto resti"

Il ricorso presentato dal proprietario di un terreno confinante è tardivo: la ditta Cipolla continuerà regolarmente ad esercitare la propria attività di stoccaggio di grano e leguminose nell'impianto di contrada Fontes Episcopi, ad Aragona. Lo ha disposto il Consiglio di giustizia amministrativa ritenendo che il ricorso fosse stato presentato oltre i termini.

La ditta Cipolla, fin dal 2000, è titolare di un impianto di stoccaggio di grano e leguminose ad Aragona. Impianto che è stato realizzato con una regolare concessione edilizia. La struttura era originariamente costituita da un capannone portante in cemento armato e da otto silos. Nel 2005 il Comune di Aragona rilasciava una concessione edilizia per l'ampliamento del capannone preesistente e l'istallazione di altri due silos; nel 2010 la stessa amministrazione comunale rilasciava alla ditta Cipolla una nuova concessione edilizia per la realizzazione di un secondo capannone. Il titolare comunicava l'apertura del cantiere e nel mese di giugno 2011 risultavano completati i lavori.

