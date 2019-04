Menfi, atti sessuali con una minore. I legali: "La giovane sia sentita"

Hanno depositato al Tribunale di Palermo la richiesta di incidente probatorio per sentire la ragazzina i difensori degli indagati, tre dei quali di Menfi, nell'inchiesta su presunti atti sessuali con la minore. Per le difese la giovane, non ancora quattordicenne, non è attendibile.

I difensori sono gli avvocati Calogero Lanzarone, che assiste Calogero Friscia, di 25 anni, e Vito Campo, di 69, entrambi menfitani, che nell'interrogatorio di garanzia hanno risposto alle domande del giudice respingendo le accuse.

I due si trovano agli arresti domiciliari e secondo le indagini avrebbero compiuto atti sessuali con la piccola. L'avvocato Antonino Vallone assiste Pietro Civello, di 63 anni, finito in carcere, indagato per induzione alla prostituzione minorile, la stessa ipotesi di reato contestata alla madre della ragazzina, e Viorel Frisal, di 37, che, invece, avrebbe compiuto atti sessuali con la tredicenne e che si trova ai domiciliari.

