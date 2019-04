Strutture e strade nel degrado nell'Agrigentino, Monserrato abbandonata

Il quartiere di Monserrato vive ormai da anni in stato di totale abbandono. Oltre all'annosa questione relativa al blocco dei lavori di riqualificazione a seguito all'inchiesta «Ecoter», che ha lasciato buona parte delle vie della frazione incomplete, con tombini aperti e buche profonde che causano spesso danni alle autovetture, da diverso tempo non viene effettuata un'attività di decespugliamento.

Lo testimoniano, senza rischio di smentita, le dimensioni che le erbacce e gli arbusti presenti ai margini delle strade hanno raggiunto e che rendono impraticabili i marciapiede ed invadono la carreggiata. Anche i ficus che costeggiano la via Zunica non sono potati da diversi anni e finora hanno resistito alle intemperie, ma costituiscono un costante pericolo per chi transita.

I giochi per bambini installati una ventina di anni fa vicino la scuola elementare dall'amministrazione comunale, sono stati sommersi e sopraffatti.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

