Agrigento, miracolo al "San Giovanni di Dio": neonato salvato da arresto respiratorio

Miracolo al "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove un neonato di un mese circa è stato salvato da un arresto respiratorio. Le prime cure sono state prestate in ambulanza, chiamata da Raffadali, e una volta arrivato in ospedale il piccolo era in codice rosso.

Grazie all'intervento immediato, nella notte fra mercoledì e ieri, i sanitari sono riusciti a far tornare a respirare il piccino e poi ne hanno stabilizzato le condizioni. La paura - per i familiari del neonato - è stata, inevitabilmente, fortissima.

Un episodio simile accadde a febbraio, a Porto Empedocle, dove un medico in servizio alla guardia medica riuscì a salvare, praticamente in extremis, un piccino che iniziava ad avere dei seri problemi respiratori a causa di uno shock anafilattico.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

