Accoltellato in pieno centro storico ad Agrigento: un arresto e una denuncia per tentato omicidio

Un giovane nigeriano è stato accoltellato nei vicoli del centro storico ad Agrigento. I carabinieri hanno individuato e arrestato il presunto autore del tentato omicidio un ventottenne nigeriano, denunciando a piede libero anche il complice.

L'episodio è avvenuto proprio il giorno della festa della Liberazione, quando è giunta una telefonata al 112 del comando provinciale dei carabinieri con una telefonata in cui una persona chiedeva a gran voce l’aiuto dei carabinieri, in un’abitazione di via Saponara, nel centro storico. Sul posto si sono portate due pattuglie che hanno trovato un giovane nigeriano, di 25 anni, coperto di sangue e con una vistosa ferita da taglio al braccio destro ed una donna che urlava.

I militari hanno effettuato un sopralluogo, che hanno analizzato la scena del crimine, ritrovando poco dopo il coltello verosimilmente utilizzato per colpire la vittima. Sono state anche raccolte alcune testimonianze. I carabinieri hanno iniziato a perlustrare i ogni angolo della zona e sono riusciti a localizzare uno dei due aggressore a casa sua sempre nella zona del centro storico. L’uomo è stato trovato dai carabinieri già spogliato dei vestiti indossati poco prima. Gli indumenti sono stati subito ritrovati durante una perquisizione in casa ed erano ancora intrisi di sangue. A quel punto, sulla base dei gravi indizi di colpevolezza acquisiti, sono subito scattate le manette ai polsi del 28enne nigeriano, che su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato nel carcere di Agrigento.

Poco dopo, anche il secondo cittadino nigeriano ricercato, un 20enne, si è costituito in caserma ed è stato denunciato per concorso in tentato omicidio. Resta ancora da chiarire il movente della brutale aggressione.

