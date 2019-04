Più controlli nelle stazioni di Agrigento: servizi straordinari anche sui treni

Aumentano le pattuglie della Polfer nelle stazioni ferroviarie di maggior afflusso di viaggiatori, quindi anche in quella di Agrigento centrale. Ma verranno potenziati anche i servizi a bordo dei treni e vi saranno squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo dei treni.

Il periodo delle festività pasquali e dei ponti di primavera, vedrà il consueto incremento dei servizi di polizia ferroviaria anche su Agrigento dove verranno, appunto, rafforzati i dispositivi di pattugliamento lungo le linee ferroviarie. Anche sullo scalo ferroviario di Agrigento centrale verranno intensificati i dispositivi di sicurezza e saranno predisposti servizi straordinari con l'ausilio anche di unità cinofile.

