Canicattì, in città arrivano i mastelli

Riprende martedì prossimo, 23 aprile, la consegna dei mastelli per la raccolta differenziata a Canicattì. A deciderlo, sono stati i responsabili delle imprese dell'Ati Sea, Iseda ed Ecoin che hanno in appalto il nuovo servizio, per dare la possibilità a quanti non hanno ancora ricevuto il kit per il porta a porta, di recarsi negli uffici all'interno del centro culturale San Domenico, per ritirare tutto il materiale necessario per effettuare una corretta raccolta differenziata.

I cittadini che non hanno ancora ricevuto il materiale, saranno contattati telefonicamente dal personale specializzato che darà loro un codice che permetterà il ritiro dei mastelli.

Chi lo ha già ricevuto, può recarsi al centro San Domenico, negli orari previsti a partire da martedì. Il centro sarà aperto dal lunedì (escluso il giorno di Pasquetta ed i festivi) al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 ed il sabato mattina.

