Sciacca, don Pasqualino: "Gli anziani hanno paura"

«C'è, addirittura, gente che si reca nelle case degli anziani e che chiede del denaro dicendo di essere stata mandata dal parroco, ma io non ho mai mandato nessuno a chiedere soldi. Purtroppo, nel quartiere gli anziani sono preoccupati».

Lo ha detto ieri don Pasqualino Barone, parroco del quartiere di San Michele, durante un incontro, in parrocchia, tra gli anziani, organizzato dal gruppo di volontari «Mimosa». La rapina subita una settimana fa da un'ottantaseienne, ancora ricoverata nel reparto di Cardiologia dell'ospedale di Sciacca, ha lasciato il segno e così nell'incontro di ieri si è appresi che ci sono anziani, nel quartiere, che non vanno più a messa per paura di essere avvicinati da malviventi.

«Purtroppo c'è gente che si approfitta delle persone più deboli, degli anziani che magari la sera rimangono soli in casa. I familiari dovrebbero andare spesso dai propri genitori e chiediamo anche maggiori controlli delle forze dell'ordine». Così Melina Gesugrande, del gruppo di volontari «Mimose». Ci sono anziani che, spaventati per quello che può accadere loro, non aprono più la porta di casa.

