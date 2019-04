Parcheggiatori e ambulanti, ad Agrigento giro di vite contro gli abusivi

I controlli - sia in centro che lungo le principali strade statali - sono già cominciati. Ci si prepara alla Pasqua e ai successivi ponti che porteranno, verosimilmente, in città migliaia di persone in più, determinando anche un aumento di traffico.

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, nelle ultimissime ore, hanno ingaggiato una nuova battaglia contro quello che è un fenomeno mai veramente sradicato: la presenza dei parcheggiatori abusivi che chiedono, talvolta anche con insistenza, l'obolo e la presenza degli ambulanti abusivi con bancarelle ricolme di merce con marchi taroccati.

In via Empedocle, gli agenti delle Volanti hanno identificato un cinquantenne di Agrigento già, in passato, sorpreso ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo. L'uomo è stato avvisato a cambiare condotta.

