Sciacca fortunata, un operaio vince 200 mila euro: "Ne aveva proprio bisogno"

Quando a vincere è chi è più bisognoso, allora la notizia è ancora più bella ed emozionante da raccontare. Stavolta la dea bendata ha baciato Sciacca, nell'Agrigentino, dove un operaio grazie a un gratta e vinci ha beccato ben 200 mila euro. Il proprietario del tabacchi Cottone, in via De Gasperi, ha capito subito che si trattava di una grossa vincita, perchè il fortunato è poi tornato indietro per chiedere chiarimenti sulla riscossione del denaro.

“Un acquisto come tanti altri che aveva già effettuato nella mia tabaccheria – dice Nicola Cottone – e poi quando è tornato era molto sorpreso. Abbiamo parlato di ciò che deve fare per riscuotere la somma”. "Non vuole che si sappia e non bisogna dire nulla – afferma – ma soltanto che è una persona che aveva bisogno di questo denaro. Soldi finite in buone mani che serviranno ad aiutare questa famiglia".

