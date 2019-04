La scuola è sporca? A Sciacca a pulire ci pensano i genitori

Genitori degli alunni che frequentano il plesso Catusi, a Sciacca, hanno trascorso la domenica delle palme con la zappa in mano per eliminare tutte le erbacce dall'area circostante la scuola. Una decina di sacchi sono stati riempiti e alcuni si sono portati dietro anche il decespugliatore per intervenire in maniera più efficace.

C'era anche sporcizia, di ogni genere, e, addirittura, all'interno dei servizi igienici del parcheggio che confina con la scuola, i volontari non sono potuti entrare perché i rifiuti ammassati rendono impossibile l'accesso. «Una situazione davvero difficile - dice Alessandro Messina, che ha promosso l'iniziativa - e speriamo che adesso si assumano dei provvedimenti, che venga fatta eseguire costantemente la pulizia di questa zona».

«Così non è possibile andare avanti - aggiunge Piera Catanzaro, di Sciacca Pulita, presente con un gruppo di volontari - perché i bambini erano costretti, fino a ieri, ad attraversare una zona piena di sterpaglie per raggiungere la scuola».

