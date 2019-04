Incendio sospetto a Canicattì, va a fuoco un'autovettura Bmw

I carabinieri di Canicattì indagano da ieri sull'incendio che ha seriamente danneggiato una Bmw in sosta nella centralissima via Capitano Ippolito. L'allarme al centralino dei vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e dei carabinieri la cui sede è nel complesso interforze di via Tenente Antonino Di Dino è scattato intorno alle due e mezzo di ieri mattina.

Sul posto in una manciata di minuti sono giunti uomini e mezzi dei vigili del fuoco e dei carabinieri del nucleo radiomobile.

I soccorritori hanno tCrovato l'autovettura già avvolta dalle fiamme e non è stato possibile che cercare di limitare i danni evitando che il rogo si estendesse agli edifici circostanti ed ad altre autovetture in sosta. Fitto il riserbo degli investigatori sulle probabili cause del rogo e su eventuali moventi.

L’articolo nell’edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE